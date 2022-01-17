У Швеції виявили чергову мутацію "Омікрону": що відомо

Різновид "Омікрону" отримав назву BA.2.
У Швеції підтвердили нову мутацію "Омікрон"-штаму коронавірусу. Черговий варіант COVID було виявлено в Академічній лабораторії швецького міста Упсала.
Про це повідомляє газета Upsala Nya Tidning.
Мутацію, яка отримала назву BA.2, було зафіксовано 14 січня у трьох людей. За словами представника лабораторії Матса Мартінеля, щоб зрозуміти, чи зможе BA.2 конкурувати з попереднім варіантом, потрібно більше даних.
Крім того, є підозра, що в Упсалі може бути більше випадків BA.2, бо у деяких хворих на COVID-19 ця мутація не була виявлена. Тому потрібне додаткове секвенування.
Водночас видання зазначає, що мутація також була виявлена в Данії, Норвегії та індійській Калькутті, де почала широко поширюватися.
До слова, новий різновид "Омікрону" підтвердили раніше генетик Тео Сандерсон з Інституту Сенгера в Кембриджі, який займається дослідженням геному, та молекулярна епідеміологиня з Бернського університету, творчиня платформи з відстеження варіантів коронавірусу Nextstrain Емма Ходкрофт.
"Вчені визначили ще один кластер послідовностей, які мають багато мутацій, що і "оригінальний" Омікрон (BA.1), але деякі відсутні і є нові інші (мутації). Нові послідовності називаються BA.2.", - написала Ходкрофт.
Нагадаємо, на Харківщині підтвердили циркуляцію штаму коронавірусу “Омікрон”. Його виявили у 40% лабораторних зразків.
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