У Швеції виявили чергову мутацію "Омікрону": що відомо

Різновид "Омікрону" отримав назву BA.2.

У Швеції підтвердили нову мутацію "Омікрон"-штаму коронавірусу. Черговий варіант COVID було виявлено в Академічній лабораторії швецького міста Упсала.

Про це повідомляє газета Upsala Nya Tidning.

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Мутацію, яка отримала назву BA.2, було зафіксовано 14 січня у трьох людей. За словами представника лабораторії Матса Мартінеля, щоб зрозуміти, чи зможе BA.2 конкурувати з попереднім варіантом, потрібно більше даних.

Крім того, є підозра, що в Упсалі може бути більше випадків BA.2, бо у деяких хворих на COVID-19 ця мутація не була виявлена. Тому потрібне додаткове секвенування.

Водночас видання зазначає, що мутація також була виявлена в Данії, Норвегії та індійській Калькутті, де почала широко поширюватися.

До слова, новий різновид "Омікрону" підтвердили раніше генетик Тео Сандерсон з Інституту Сенгера в Кембриджі, який займається дослідженням геному, та молекулярна епідеміологиня з Бернського університету, творчиня платформи з відстеження варіантів коронавірусу Nextstrain Емма Ходкрофт.

"Вчені визначили ще один кластер послідовностей, які мають багато мутацій, що і "оригінальний" Омікрон (BA.1), але деякі відсутні і є нові інші (мутації). Нові послідовності називаються BA.2.", - написала Ходкрофт.

Нагадаємо, на Харківщині підтвердили циркуляцію штаму коронавірусу “Омікрон”. Його виявили у 40% лабораторних зразків.

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