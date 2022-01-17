Посилена реабілітація потрібна Жені

Хлопчика чекають на лікування у Львові.

Женя народився передчасно на 33 тижні вагітності шляхом кесаревого розтину, бо мамі хлопчика ставили діагноз дистрес плода. Життя крихітки було під загрозою ще в маминому животі, проте після народження боротьба за життя продовжилася.

"У нас перенесена нейроінфекція, менінгоенцефаліт, нижній парапарез. Лікарі кажуть, що хлопчик перспективний, але потрібно з ним постійно займатись. Ми в свої два роки не можемо самостійно сидіти, ходити", - розповідає мама Жені.

Малюк кожні три місяці проходить реабілітацію в неврологічній лікарні, проте без додаткових реабілітацій у спеціалізованих закладах, наздогнати однолітків у розвитку у Жені шансів стає менше.

"Відправила історію виписок у реабілітаційний центр у Львові, і вони, розглянувши мою заявку, беруть нас на лікування. Шанс є поставити мою дитину на ноги, але потрібні великі гроші, яких у нас, на жаль, немає. Потрібно десятки тисяч гривень, тому я і звертаюсь до вас за допомогою! Це крик душі! Я дуже хочу йому допомогти бути здоровим", - каже мама Жені.

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Мінаєва О.В.