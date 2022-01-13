Що відомо про новий штам коронавірусу "Омікрон": у МОЗ розповіли

Що відомо про новий штам коронавірусу "Омікрон": у МОЗ розповіли

"Омікрон" є більш заразним, ніж "Дельта", він вражає ще молодших людей, але ризик потрапити з ним до лікарні - менший, у порівнянні із інфікуванням "Дельта"-штамом.

Новий штам коронавірусу "Омікрон" частіше призводить до інфікування в домашніх осередках, у порівнянні зі штамом "Дельта". Водночас у порівнянні із "Дельтою", випадки захворювання на "Омікрон" мають на 15-20% менший ризик будь-якої госпіталізації. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України з посиланням на попередні результати наукових досліджень.

Також у МОЗ розповіли, що наразі відомо про "Омікрон":

Новий штам має менший інкубаційний період. У середньому він становить 3 доби.

Відбувається зсув захворюваності на штам "Омікрон" у більш молоду вікову групу. Якщо середній вік осіб, хворих на штам "Дельта", був 38,3 роки, то на "Омікрон" – 30,8 роки.

Збільшується і ризик повторного зараження – реінфекції. У випадку із "Дельтою" він становив близько 2,5%, для "Омікрону" – у понад 5 разів вище, 13%.

Попередньо, "Омікрон" у 2,9 раза більш інфекційний, ніж "Дельта". Тобто новий штам більш заразний, у порівнянні із "Дельтою".

У країнах, де він вже виявлений, подвоєння випадків зараження на рівні спільноти відбувається в 1,53 дня.

Наразі немає інформації для оцінки будь-якої зміни тяжкості інфекції, яку спричиняє "Омікрон". Попередні дані свідчать, що нових незвичних симптомів у хворих на цей штам не спостерігається.

Дані вказують на зниження ризику госпіталізацій серед інфікованих цим штамом. Хоча зростання кількості заражень може спричинити і велике навантаження на медичну систему. У порівнянні зі штамом "Дельта", випадки захворювання на "Омікрон" мають на 15-20% менший ризик будь-якої госпіталізації та на 41% менший ризик госпіталізації з перебуванням впродовж 1 або більше ночей в лікарні.

Ризик надходження у відділення екстреної допомоги чи госпіталізації для "Омікрону" є вполовину меншим, ніж для "Дельти".

Лише в 0,6% хворих на "Омікрон" були госпіталізовані, у порівнянні з 1,6% хворих на інші штами коронавірусної хвороби.

У Міністервтсві охорони здоров'я зазначають, що дані щодо госпіталізацій не є остаточними, адже у багатьох країнах все ще існує затримка між діагностикою захворювання та безпосередньо госпіталізацією. До того ж переважна більшість досліджень були проведені у країнах, де вже високий рівень охоплення щепленнями, а тому до лікарень потрапляє менше людей.

"Правильне використання масок, дотримання дистанції, регулярне миття рук та вакцинація проти COVID-19, як і раніше, залишаються ефективними та простими заходами, щоб вберегтися від інфікування будь-яким штамом", - зазначмлм у МОЗ.

Як захистити себе від будь-якого штаму коронавірусу, ілюстрація / МОЗ

За прогнозом ВОЗ, половина Європи захворіє на штам "Омікрон" протягом двох найближчих місяців

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