Вибух у Кропивницькому: медики розповіли про стан вцілілих дітей

Батько дівчаток загинув.

Життю дітей, що постраждали під час вибуху у Кропивницькому, нічого не загрожує.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 3 лютого.

Міські чиновники із посиланням на медиків повідомили, що дівчата восьми та 13 років отримали опіки різного ступеню важкості. Їхній 37-річний батько загинув під час пожежі.

Вибух у спальному районі Кропивницького пролунав напередодні пообіді. За кілька хвилин потому квартира на другому поверсі багатоповерхівки, в якій усе трапилося, вигоріла вщент. За попередніми даними, з поки невідомих причин стався вибух газо-повітряної сумішші. Ударна хвиля вибила шибки у 74 квартирах. Усіх жителів під’їзду, де стався вибух, відселили в готелі або до родичів.

Експерти з’ясовують, чи не постраждала конструкція будинку. За попередніми даними, цього не трапилося, але фахівці потребують додаткового часу для вивчення питання.

Життю дітей, що постраждали під час вибуху у Кропивницькому, нічого не загрожує

Слідчі встановлюють причину вибуху. Жителі будинку розповідають, що у під’їзді відбувалися газо-зварювальні роботи, а неподалік стояла газова аварійна. "Будемо поетапно займатись відновлювальними роботами. Паралельно експерти будуть працювати і встановлювати, з яких причин відбувся вибух газу", - каже міський голова Кропивницького Андрій Райкович.

Читайте також: