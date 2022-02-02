Смертельний конфлікт: на Волині 31-річний син вбив батька

Між батьком та сином стався конфлікт, який завершився смертю.

У селі Дроздні Ковельського району Волинської області 31-річний чоловік до смерті забив рідного батька. Сьогодні, 2 лютого, підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це повідомляє "Волинь Post" з посиланням на прокурорку Ковельської окружної прокуратури Наталію Ткачук.

"Слідство встановило, що увечері 20 січня 2022 року молодик під час конфлікту побив рідну людину, завдавши травм, від яких його батько помер", - йдеться у повідомленні.

За сконе чоловіку загрожує покарання - позбавлення волі терміном від семи до десяти років.

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