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Смертельный конфликт: на Волыни 31-летний сын убил отца

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Смертельный конфликт: на Волыни 31-летний сын убил отца

pixabay.com

Между отцом и сыном произошел конфликт, завершившийся смертью.

В селе Дрозды Ковельского района Волынской области 31-летний мужчина до смерти забил отца. Сегодня, 2 февраля, подозреваемому избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщает "Волынь Post" со ссылкой на прокурора окружной прокуратуры Ковеля Наталию Ткачук.

"Следствие установило, что вечером 20 января 2022 года молодой человек во время конфликта избил родного человека, нанеся травмы, от которых его отец умер", — говорится в сообщении.

За убийство мужчине грозит наказание – лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

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