Защитник "Динамо" официально перебрался в европейский клуб

Артем Шабанов подписал полноценный контракт с венгерской командой.

Защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов стал игроком венгерского "Фехервара".

Об этом сообщила пресс-служба "бело-синих".

29-летний игрок подписал с представителем Чемпионата Венгрии полноценный контракт, условия которого не разглашаются.

Шабанов перешел в "Динамо" из донецкого "Олимпика" в январе 2018 года. С тех пор он сыграл за столичный клуб 58 матчей в украинской Премьер-лиге, 7 - в Кубке Украины и 12 - в еврокубках, отличившись четырьмя голами.

Вторую часть сезона-2020/21 Шабанов провел на правах аренды в варшавской "Легии".

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