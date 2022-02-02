Курс доллара и евро на 3 февраля

Стоимость доллара – 28,4 грн, евро – 32,1 грн.
В среду, 3 февраля, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 3 февраля 2022 года:
- Доллар США – 28,38 грн (плюс 7 коп.).
- Евро – 32,14 грн (плюс 26 коп.).
Антирекорды гривны в официальных курсах валют НБУ за все годы:
- Доллар США – 30,01 грн (26 февраля 2015 года).
- Евро – 35,66 грн (26 января 2018 года).
Курсы валют в банках и обменниках 2 февраля 2022 года:
- Доллар США – 28,25/28,50 грн.
- Евро – 31,75/32,10 грн.
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