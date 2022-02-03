Курс доллара и евро на 4 февраля

Стоимость доллара – 28,3 грн, евро – 31,9 грн.

В пятницу, 4 февраля, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины. Эти же курсы валют будут действовать в течение ближайших двух выходных – субботы и воскресенья, 5 и 6 февраля.

Официальные курсы валют Нацбанка на 4 февраля 2022 года:

Доллар США – 28,27 грн (минус 11 коп.).

Евро – 31,91 грн (минус 23 коп.).

Антирекорды гривны в официальных курсах валют НБУ за все годы:

Доллар США – 30,01 грн (26 февраля 2015 года).

Евро – 35,66 грн (26 января 2018 года).

Курсы валют в банках и обменниках 3 февраля 2022 года:

Доллар США – 28,20/28,40 грн.

Евро – 31,75/32,10 грн.

Читайте также: