Курс доллара и евро на 8 февраля

Стоимость доллара – 28 грн, евро – 32 грн.
Во вторник, 8 февраля, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 8 февраля 2022 года:
- Доллар США – 27,99 грн (минус 15 коп.).
- Евро – 32,07 грн (минус 20 коп.).
Антирекорды гривны в официальных курсах валют НБУ за все годы:
- Доллар США – 30,01 грн (26 февраля 2015 года).
- Евро – 35,66 грн (26 января 2018 года).
Курсы валют в банках и обменниках 7 февраля 2022 года:
- Доллар США – 27,90/28,15 грн.
- Евро – 31,80/32,20 грн.
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