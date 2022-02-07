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Курс доллара и евро на 8 февраля

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Курс доллара и евро на 8 февраля

Национальный банк Украины

Стоимость доллара – 28 грн, евро – 32 грн.

Во вторник, 8 февраля, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 8 февраля 2022 года:

  • Доллар США – 27,99 грн (минус 15 коп.).
  • Евро – 32,07 грн (минус 20 коп.).

Антирекорды гривны в официальных курсах валют НБУ за все годы:

  • Доллар США – 30,01 грн (26 февраля 2015 года).
  • Евро – 35,66 грн (26 января 2018 года).

Курсы валют в банках и обменниках 7 февраля 2022 года:

  • Доллар США – 27,90/28,15 грн.
  • Евро – 31,80/32,20 грн.

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