Курс доллара и евро на 9 февраля

Стоимость доллара – 28 грн, евро – 31,9 грн.
В среду, 9 февраля, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 9 февраля 2022 года:
- Доллар США – 27,96 грн (минус 3 коп.).
- Евро – 31,92 грн (минус 15 коп.).
Антирекорды гривны в официальных курсах валют НБУ за все годы:
- Доллар США – 30,01 грн (26 февраля 2015 года).
- Евро – 35,66 грн (26 января 2018 года).
Курсы валют в банках и обменниках 7 февраля 2022 года:
- Доллар США – 27,85/28,05 грн.
- Евро – 31,70/32,05 грн.
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