Прогноз погоды на 4 февраля: в Украине будут осадки и мороз

Синоптики сообщают об облачности с прояснениями.
В пятницу, 4 февраля, в большинстве областей Украины будут осадки.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики сообщают об облачности с прояснениями. На востоке и юго-востоке – небольшой снег. На западе небольшой снег. На остальной территории Украины будет без осадков. Ветер северо-западный с переходом в западных областях на юго-западный, 5-10 м/с. На дорогах, кроме южных регионов, местами гололедица.
Ночью температура воздуха опустится до 1-6 градусов мороза. На севере и центре будет прохладнее: 5-10 градусов мороза. Днем температура воздуха будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
В Киеве 4 февраля облачно с прояснениями. В течение суток – без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Скорость северо-западного ветра 5-10 м/с. Ночью температура воздуха 7-9 градусов мороза. Днем на столбиках термометров – 2-4 градуса ниже нуля.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 гг. в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.
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