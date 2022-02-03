Прогноз погоди на 4 лютого: в Україні будуть опади та мороз

Синоптики повідомляють про хмарність з проясненнями.
У п'ятницю, 4 лютого, у більшості областей України будуть опади.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики повідомляють про хмарність з проясненнями. На сході та південному сході - невеликий сніг. На заході невеликий сніг з дощем. На решті території України буде без опадів. Вітер північно-західний з переходом в західних областях на південно-західний, 5-10 м/с. На дорогах, крім південних регіонів, місцями ожеледиця.
Вночі температура повітря опуститься до 1-6 градусів морозу. На півночі та в центрі буде прохолодніше: 5-10 градусів морозу. Вдень температура повітря буде від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.
У Києві 4 лютого буде хмарно з проясненнями. Протягом доби - без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість північно-західного вітру 5-10 м/с. Вночі температура повітря 7-9 градусів морозу. Вдень на стовпчиках термометрів - 2-4 градуси нижче нуля.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 рр. в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.
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