Церковне свято 4 лютого: день святого апостола Тимофія

4 лютого в православному календарі — день святого апостола Тимофія.

Яке церковне свято

Народився святий апостол Тимофій в місті Лістра, що в Малій Азії. 52 року його звернув до Христа апостол Павло, чиїм учнем він і став.

Коли апостоли Варнава і Павло вперше відвідали місто Лістру, то Павло зцілив там кульгавого від народження. Багато жителів, які бачили зцілення на свої очі, увірували тоді в Господа. Серед них був і Тимофій. А ще його мати Євнікія і бабця Лоіді.

Віра, яка була посіяна апостолом Павлом у душі юнака Тимофія, принесла рясні плоди. Тимофій відразу став учнем святого і його вірним супутником. Апостол же Павло любив Тимофія як рідного і часто називав в Посланнях своїм названим сином. Наприклад, ось так він писав Тимофію згодом: “Ти пішов мені в навчанні, житії, розташуванні, вірі, лагідності, любові, терпінні, у переслідуваннях, стражданнях …”.

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65 року святий апостол Тимофій висвятився у єпископа Ефеської Церкви. Нею керував він цілих 15 років. Коли апостол Павло перебував у в’язниці і знав, що його чекає мученицька смерть, то викликав до себе вірного учня, щоб попрощатися з ним.

Святий Тимофій також закінчив життя як мученик. Коли язичники святкували своє свято в Ефесі, він намагався зупинити їх і висміяти людей, засліплених ідолопоклонництвом. Він проповідував їм віру Христа, та був забитий камінням на смерть. Сталося це 80 року. IV століття його мощі перенесли до Царгорода в храм Святих Апостолів.

Народні традиції на 4 лютого

В народі 4 лютого називали “Тимофія Напівзимника”, натякаючи, що цього дня залишається лише половина зими. Традиційно на вулиці стояли сильні морози. Але вважалося, чим сильніші вони, тим швидше прийде тепло. 4 лютого весь день проводили в молитві, але просили Всевишнього не за себе, а за здоров’я близьких людей.

4 лютого на вікні вертикальні візерунки від морозу до довготривалих холодів / Pexels

Народні прикмети 4 лютого

Стоїть сильний мороз, скоро прийде весна.

4 лютого від морозу запітнівають вікна, чекайте потепління.

Якщо багато снігу, значить буде гарний врожай.

На вікні вертикальні візерунки від морозу до довготривалих холодів.

Що не можна робити 4 лютого