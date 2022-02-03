Церковный праздник 4 февраля: день святого апостола Тимофея

4 февраля в православном календаре – день святого апостола Тимофея.

Какой сегодня церковный праздник

Родился святой апостол Тимофей в городе Листра в Малой Азии. 52 года его обратил ко Христу апостол Павел, чьим учеником он и стал.

Когда апостолы Варнава и Павел впервые посетили город Листру, Павел исцелил там хромого от рождения. Многие жители, которые видели исцеление своими глазами, уверовали тогда в Господа. Среди них был и Тимофей. А его мать Евникия и баба Лоиди.

Вера, посеянная апостолом Павлом в душе юноши Тимофея, принесла обильные плоды. Тимофей сразу стал учеником святого и его верным спутником. Апостол же Павел любил Тимофея как родного и часто называл в Посланиях своим названным сыном. Например, вот так он писал Тимофею впоследствии: "Ты пошел мне в учении, житии, расположении, вере, кротости, любви, терпении, в преследованиях, страданиях...".

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В 65 году святой апостол Тимофей посвятился епископу Эфесской Церкви. Ею руководил он целых 15 лет. Когда апостол Павел находился в тюрьме и знал, что его ждет мученическая смерть, то вызвал к себе верного ученика, чтобы проститься с ним.

Святой Тимофей также окончил жизнь как мученик. Когда язычники праздновали свой праздник в Эфесе, он пытался остановить их и высмеять людей, ослепленных идолопоклонничеством. Он проповедовал им веру Христа, а затем был забит камнями до смерти. Случилось это в 80 году. IV век его мощи перенесли в Царьград в храм Святых Апостолов.

Народные традиции на 4 февраля

В народе 4 февраля называли "Тимофия Полузимника", намекая, что в этот день остается только половина зимы. Традиционно на улице стояли сильные морозы. Но считалось, чем сильнее они, тем быстрее придет тепло. 4 февраля весь день проводили в молитве, но просили Всевышнего не о себе, а о здоровье близких людей.

4 февраля на окне вертикальные узоры от мороза до долговременных холодов / Pexels

Народные приметы 4 февраля

Стоит сильный мороз, скоро придет весна.

4 февраля от мороза запотевают окна, ждите потепления.

Если много снега, значит, будет хороший урожай.

На окне вертикальные узоры от мороза до долговременных холодов.

Что запрещено делать 4 февраля