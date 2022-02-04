Народные приметы, обряды и обычаи 4 февраля 2022 года

Ставни скрипят — на мороз.

4 февраля церковь и верующие чтят память апостола Тимофея, преподобномученика Анастасия Персидского, преподобномученика Анастасия, диакона Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Макария Жабинского, Белевского чудотворца, мучеников Мануила, Георгия, Петра, Леонтия, Леонта, Парода, пресвитеров и других 377.

4 февраля: народные традиции

Наши предки в этот день следили за облаками. "Если Полузимница дорогу переметет, то корень подметет", — говорили. Считали, что если схватится вьюга, то вся неделя будет ненастной; когда же в полдень улыбнется солнце, то призовет в гости раннюю весну.

4 февраля: народные приметы

Ставни скрипят на мороз.

Корова забрасывает хвоста на спину — жди ветра и осадков; вечером пьет много воды – на мороз.

Большие сосульки на чердаках – будет хороший урожай кукурузы.

Если ивовая дверь туго открывается — жди оттепели.

Филин кричит — на оттепели.

4 февраля: церковный праздник

Тимофей или Тимофей Эфесский – первый епископ Эфесский, апостол от семидесяти, ученик апостола Павла, христианский святой.

Тимофей был назван сыном и одним из ближайших подельников Павла, человеком, которому "апостол язычников" поручил надзор за христианской конгрегацией Эфеса.

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Тимофей, сравнительно молодой человек, имел, со всем тем, квалификацию, чтобы стать старшим, даже генеральным старшим, и служил как таковой, поскольку проявлял необходимую духовную зрелость – развитие в ласке и знании – а также и другие необходимые качества.

4 февраля: что следует делать

Считается, что в этот день обычно снятся вещие сны. Они предсказывают, что с человеком произойдет в ближайшем будущем. Поэтому эти сны следует запоминать.

4 февраля: что категорически запрещено делать

рассказывать сны;

рисковать и играть в азартные игры;

провоцировать агрессоров.

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