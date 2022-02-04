Астрологический прогноз на 4 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: время благоприятно тем, кто уверен в себе и своих силах: для них все двери окажутся открытыми, а любые профессиональные вершины – по силам. Тем, кто страдает от низкой самооценки, желательно над ней поработать.
Символ дня: кабан, роющий землю.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: голубой.
Счастливые камни дня: янтарь, бирюза, мрамор.
За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому необходимо сразу же обратить на них внимание.
Афоризм дня: "Улучшаться – значит, меняться, а быть идеальным – значит, меняться часто" (Уинстон Черчилль).
Геометрическая фигура дня: квадрат.
Брак и отношения дня: заключение брака лучше перенести на другой день, в противном случае он не продлится долго.
Мистика дня: можно читать заговоры на привлечение любви и дружбы.
Табу дня: нельзя злиться и тем более показывать свою злость.
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