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Астрологический прогноз на 4 февраля

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Астрологический прогноз на 4 февраля

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: время благоприятно тем, кто уверен в себе и своих силах: для них все двери окажутся открытыми, а любые профессиональные вершины – по силам. Тем, кто страдает от низкой самооценки, желательно над ней поработать. 

Символ дня: кабан, роющий землю. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: голубой. 

Счастливые камни дня: янтарь, бирюза, мрамор. 

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому необходимо сразу же обратить на них внимание. 

Афоризм дня: "Улучшаться – значит, меняться, а быть идеальным – значит, меняться часто" (Уинстон Черчилль). 

Геометрическая фигура дня: квадрат. 

Брак и отношения дня: заключение брака лучше перенести на другой день, в противном случае он не продлится долго. 

Мистика дня: можно читать заговоры на привлечение любви и дружбы. 

Табу дня: нельзя злиться и тем более показывать свою злость.

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