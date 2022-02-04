Астрологический прогноз на 4 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: время благоприятно тем, кто уверен в себе и своих силах: для них все двери окажутся открытыми, а любые профессиональные вершины – по силам. Тем, кто страдает от низкой самооценки, желательно над ней поработать.

Символ дня: кабан, роющий землю.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: голубой.

Счастливые камни дня: янтарь, бирюза, мрамор.

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому необходимо сразу же обратить на них внимание.

Афоризм дня: "Улучшаться – значит, меняться, а быть идеальным – значит, меняться часто" (Уинстон Черчилль).

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: заключение брака лучше перенести на другой день, в противном случае он не продлится долго.

Мистика дня: можно читать заговоры на привлечение любви и дружбы.

Табу дня: нельзя злиться и тем более показывать свою злость.

Читайте также: