Астрологічний прогноз на 4 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Що не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має таки характеристики:

Астрологічна порада дня: час сприяє тим, хто впевнений у собі та своїх силах: для них усі двері виявляться відчиненими, а будь-які професійні вершини – до снаги. Тим, хто страждає від низької самооцінки, бажано над нею попрацювати.

Символ дня: кабан, що риє землю.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: сприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливі камені дня: бурштин, бірюза, мармур.

За яку частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, загрожують серйозними ускладненнями, тому необхідно одразу ж звернути на них увагу.

Афоризм дня: "Покращуватися — значить, змінюватися, а бути ідеальним — значить, змінюватися часто" (Вінстон Черчілль).

Геометричні фігури дня: квадрат.

Шлюб і взаємини дня: укладання шлюбу краще перенести на інший день, інакше він не триватиме довго.

Містика дня: можна читати змови на залучення кохання та дружби.

Табу дня: не можна злитися і тим паче показувати свою злість.

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