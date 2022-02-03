Курс долара і євро на 4 лютого

Вартість долара - 28,3 грн, євро - 31,9 грн.
У п'ятницю, 4 лютого, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. Ці ж курси валют діятимуть протягом найближчих двох вихідних - суботи та неділі, 5 та 6 лютого.
Офіційні курси валют Нацбанку на 4 лютого 2022 року:
- Долар США – 28,27 грн (мінус 11 коп.).
- Євро – 31,91 грн (мінус 23 коп.).
Антирекорди гривні за офіційним курсом валют НБУ за всі роки:
- Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).
- Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).
Курси валют у банках та обмінниках 3 лютого 2022 року:
- Долар США – 28,20/28,40 грн.
- Євро – 31,75/32,10 грн.
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