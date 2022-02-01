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Курс доллара и евро на 2 февраля

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Курс доллара и евро на 2 февраля

Национальный банк Украины

Стоимость доллара – 28,3 грн, евро – 31,9 грн.

В среду, 2 февраля, доллар подешевеет, а евро подорожает. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 2 февраля 2022 года:

  • Доллар США – 28,31 грн (минус 14 коп.).
  • Евро – 31,88 грн (плюс 14 коп.).

Антирекорды гривны в официальных курсах валют НБУ за все годы:

  • Доллар США – 30,01 грн (26 февраля 2015 года).
  • Евро – 35,66 грн (26 января 2018 года).

Курсы валют в банках и обменниках 1 февраля 2022 года:

  • Доллар США – 28,20/28,50 грн.
  • Евро – 31,60/32,00 грн.

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