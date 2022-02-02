В Україні здорожчали крупи: яка вартість

В Україні здорожчали крупи: яка вартість

Виросли у ціні і макаронні вироби.

На ринках і в магазинах ціни на крупи почали знову зростати.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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Протягом місяця пшоно здорожчало до 22 грн, довгий рис - 42 грн, а круглий рис коштує - 35 грн. За гречку українцям доведеться заплатити в середньому 50 грн за кілограм.

Зокрема в магазинах здорожчання торкнулося також макаронних виробів і борошна.

Як повідомлялося, на українських ринках і в магазинах здорожчала свинина. Попит на свинину протягом новорічного тижня значно зріс. У супермаркетах і на ринках вартість кілограма м'яса коливається від 113 до 130 грн. Експерти наголошують, що протягом цього тижня вартість залишатиметься на такому ж рівні.

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