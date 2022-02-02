В Украине подорожали крупы: какая стоимость

Выросли в цене и макаронные изделия.

На рынках и в магазинах цены на крупы начали снова расти.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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В течение месяца пшено подорожало до 22 грн, длинный рис – 42 грн, а круглый рис стоит – 35 грн. За гречку украинцам придется заплатить в среднем 50 гривен за килограмм.

В частности, в магазинах подорожания коснулось также макаронных изделий и муки.

Как сообщалось, на украинских рынках и в магазинах подорожала свинина. Спрос на свинину в течение новогодней недели значительно вырос. В супермаркетах и рынках стоимость килограмма мяса колеблется от 113 до 130 грн. Эксперты отмечают, что в течение этой недели стоимость будет оставаться на таком же уровне.

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