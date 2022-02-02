В Україні зросли зарплати у галузі сільського господарства

Середня виплата - понвд 17 тис. грн.

За рік на 48% зросла зарплата працівників сільського господарства.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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У середньому такий працівник за місяць отримує 17,5 тис. грн. Найбільша зарплата у грудні торік була у спеціалістів галузі фінансової та страхової діяльності - понад 31 тис. грн, а також інформації та телекомунікацій - майже 30 тис. грн.

Серед лідерів місто Київ, Київська та Миколаївська області. Найнижчі зарплати - в Кіровоградській області.

Як повідомлялося, в Україні середня зарплата штатних працівників за попередній рік зросла на 20,9% та становить 14 014 гривень. За даними статистичного відомства, найвищі зарплати отримують працівники авіаційного транспорту. Їхня заробітна плата за рік зросла на 31,5% і становить 28 506 гривень. Найменше платять у сфері "Поштова та кур'єрська діяльність", де зарплати зросли на 20,1%, але становлять лише 8 214 гривень.

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