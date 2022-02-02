Скандальному экс-судьи Чаусу сменили меру пресечения на залог

По законам Украины, общий срок домашнего ареста не может быть больше шести месяцев.

Высший антикоррупционный суд постановил отпустить Николая Чауса в залог, надев на него электронный браслет.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 2 февраля.

Теперь он сможет выходить из дома, если внесет залог более чем в 700 тысяч гривен. К слову, после полугодичного домашнего ареста больше по закону держать дома его нельзя.

Как сообщалось, бывшего судью обвиняют во взяточничестве. В 2016 году его уличили на взятке в 150 тысяч долларов. Деньги он спрятал в трехлитровой банке и зарыл в огороде. Когда их нашли – он сразу же исчез. Чауса объявили в международный розыск.

Суд постановил отпустить Чауса под залог, надев на него электронный браслет | Новости Украины

Впоследствии выяснилось – он уехал в Молдову. Просил там политическое убежище, но получил отказ. Весной этого года его якобы угнали и вывезли из Молдовы в Украину. А уже летом он сам появился в сельсовете Винницкой области. После этого скандального судью задержали. В августе его отправили под домашний арест.

К слову, на заседание суда Чаус появлялся в бронежилете, с охраной и тремя адвокатами. За возможное взяточничество ему грозит до 12 лет за решеткой.

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