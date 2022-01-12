Скандального экс-судью Чауса оставили под домашним арестом

Мера пресечения продлена до 3 февраля 2022-го.

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"Высший антикоррупционный суд продлил домашний арест бывшему судье Днепровского районного суда Киева до 3 февраля", — сообщила УНН пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

Как сообщалось, бывшего судью обвиняют во взяточничестве. В 2016 году его уличили на взятке в 150 тысяч долларов. Деньги он спрятал в трехлитровой банке и зарыл в огороде. Когда их нашли – он сразу же исчез. Чауса объявили в международный розыск.

Впоследствии выяснилось – он уехал в Молдову. Просил там политическое убежище, но получил отказ. Весной этого года его якобы похитили и вывезли из Молдовы в Украину. А уже летом он сам появился в сельсовете Винницкой области. После этого – скандального судью и задержали. В августе он был отправлен под домашний арест.

Читайте также: