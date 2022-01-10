Суд продлил домашний арест кума Путина Медведчуку

Решение принято в рамках уголовного производства по поставке угля из оккупированного Донбасса.

В понедельник, 10 января, столицей Печерский райсуд продлил домашний арест нардепа "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку на два месяца.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, пишет Интерфакс-Украина.

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"Печерский районный суд продлил подозреваемому народному депутату домашний арест на 60 дней", — говорится в сообщении.

В свою очередь депутат "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин заявил, что с учетом принятого решения нардеп будет находиться под домашним арестом десять месяцев. "Судья Печерского суда г. Киева Белоцерковец только продлил Медведчуку домашний арест до 10 месяцев. При том, что, по закону, максимальный срок домашнего ареста не может превышать 6 месяцев",- написал он в своем Telegram.

Напомним, 11 мая 2021 года СБУ провела обыски в двух домах Виктора Медведчука в Киеве и его кабинете в офисе "ОПЗЖ". Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала подозрение Медведчуку. Народный депутат Виктор Медведчук подозревается в том, что из-за его действий в 2014-2015 годах энергетическая сфера Украины была поставлена в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций на Донбассе.

"Если Медведчук вмешивается в эскиз будущего Украины, то до свидания" – Наталья Мосейчук

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