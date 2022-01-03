Крестнице Путина отменили визу для обучения в Швейцарии

Дочь Виктора Медведчука поступила в Женевский университет, но так и не стала студенткой.
Пророссийский политик и кум президента России Виктор Медведчук, обвиняемый в государственной измене, пожаловался на то, что его дочь не смогла поехать на учебу в Швейцарию.
Об этом он сообщил в интервью, опубликованном на YouTube.
По его словам, Швейцария отменила выданную его дочери визу.
Медведчук рассказал, что его дочь окончила школу в Киеве и сдала экзамены в Женевский университет. Чтобы поехать на учебу, она получила студенческую визу.
"Все было нормально и в начале сентября собиралась ехать на занятия. Буквально за два дня до этого ей объявили, что ее виза аннулирована", — сообщил Медведчук.
По его мнению, таким образом проявил себя "западный мир" из-за его политической позиции.
Напомним, ранее Печерский районный изменил меру пресечения для народного депутата от ОПЗЖ, кума Владимира Путина, Виктора Медведчука с домашнего ареста на личное обязательство. Речь идет о первом деле – о госизмене и разграблении национальных ресурсов в Черном море.
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