Крестнице Путина отменили визу для обучения в Швейцарии

Дочь Виктора Медведчука поступила в Женевский университет, но так и не стала студенткой.

Пророссийский политик и кум президента России Виктор Медведчук, обвиняемый в государственной измене, пожаловался на то, что его дочь не смогла поехать на учебу в Швейцарию.

Об этом он сообщил в интервью, опубликованном на YouTube.

По его словам, Швейцария отменила выданную его дочери визу.

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Медведчук рассказал, что его дочь окончила школу в Киеве и сдала экзамены в Женевский университет. Чтобы поехать на учебу, она получила студенческую визу.

"Все было нормально и в начале сентября собиралась ехать на занятия. Буквально за два дня до этого ей объявили, что ее виза аннулирована", — сообщил Медведчук.

По его мнению, таким образом проявил себя "западный мир" из-за его политической позиции.

Напомним, ранее Печерский районный изменил меру пресечения для народного депутата от ОПЗЖ, кума Владимира Путина, Виктора Медведчука с домашнего ареста на личное обязательство. Речь идет о первом деле – о госизмене и разграблении национальных ресурсов в Черном море.

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