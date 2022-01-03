Похресниці Путіна скасували візу для навчання у Швейцарії

Донька Віктора Медведчука поступила до Женевського університету, але так і не стала студенткою.

Проросійський політик та кум президента Росії Віктор Медведчук, якого звинувачують у державній зраді, поскаржився на те, що його донька не змогла поїхати на навчання до Швейцарії.

Про це він повідомив в інтерв’ю, опублікованому на YouTube.

За його словами, Швейцарія скасувала видану його дочці візу.

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Медведчук розповів, що його донька закінчила школу в Києві та склала іспити до Женевський університету. Щоб поїхати на навчання вона отримала студентську візу.

“Все було нормально і на початку вересня збиралася їхати на заняття. Буквально за два дні до цього їй оголосили, що її візу анульовано”, — повідомив Медведчук.

На його думку, таким чином проявив себе “західний світ” через його політичну позицію.

Нагадаємо, раніше Печерський районний змінив запобіжний захід для народного депутата від ОПЗЖ, кума Володимира Путіна, Віктора Медведчука з домашнього арешту на особисте зобовʼязання. Йдеться про першу справу - про держзраду і розграбування національних ресурсів у Чорному морі.

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