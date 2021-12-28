Зеленский ввел санкции СНБО против телеканалов соратников Медведчука

Ограничительные мероприятия касаются компаний, владеющих брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Перший Незалежний".

Во вторник, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно внедрения персональных специальных экономических и других ограничительных мер по телеканалам, принадлежащим соратникам лидера ОПЗЖ Виктору Медведчуку — Тарасу Козаку и Нестору Шуфричу.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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В приложении к настоящему документу речь идет о введении санкций в отношении ООО "Медиахолдинг Новости", ООО "Тайм Медиа" и ООО "Телепространство" — компаний, владеющих брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Перший Незалежний". Эти телеканалы связывают с соратниками пророссийского нардепа и кума президента России Виктора Медведчука – Нестором Шуфричем и Тарасом Козаком.

Санкции введены сроком пять лет. Они предусматривают, в частности, запрет на использование радиочастот, блокирование активов и ведение любой деятельности в Украине.

"Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций", — говорится в тексте президентского указа.

Напомним, что 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО и ввел санкции против "правой руки" кума Путина Виктора Медведчука — нардепа от "ОПЗЖ" Тараса Козака, а значит и его телеканалов Newsone, "112 Украина" и ZIK. Уже через несколько часов после решения провайдеры начали их отключать и телеканалы прекратили вещание.

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