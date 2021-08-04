Браслет и домашний арест: суд избрал меру пресечения Чаусу

Чауса обязали круглосуточно носить электронный браслет.
Высший антикоррупционный суд принял решение о назначении меры пресечения скандальному экс-судьи Днепровского райсуда Николаю Чаусу.
Об этом рассказал журналист ТСН Антон Страшко.
Чаусу избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Также его обязали круглосуточно носить электронный браслет. По словам журналиста, срок действия меры пресечения — две недели, до 18 августа, то есть до истечения срока досудебного расследования. Его будет охранять СБУ.
"Следственный судья ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ о содержании под стражей и избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-судьи Днепровского райсуда Киева", — говорится в сообщении Высшего антикоррупционного суда.
Впоследствии в ВАКС объяснили свое решение. Отмечается, что, кроме обязанности носить электронный браслет и домашнего ареста, на Чауса положили еще ряд обязательств.
Так, он должен:
- прибывать по требованию к детективу, прокурору, суду;
- не оставлять место жительства без разрешения;
- сообщать об изменении своего места жительства и работы;
- сдать заграничный паспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины;
- воздерживаться от общения с определенными в постановлении лицами.
Постановление может быть обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикорсуда в течение 5 дней с момента провозглашения.
Напомним, 30 июля Николая Чауса, о якобы похищении которого сообщили еще в апреле 2021 года, обнаружили в селе в Винницкой области.
- 3 апреля стало известно, что в Кишиневе похитили украинского экс-судью Николая Чауcа, дело которого в Украине тянется с 2016 года. Его обвиняют во взяточничестве.
- О том, что бывшего судью похитили украинские спецслужбы, заявил адвокат Чауса.
- Однако СБУ не комментировала этот вопрос, там открыли уголовное производство по факту исчезновения в Молдове Чауса.
- Впоследствии президент Молдовы Санду поручила скорее провести расследование этого дела. В свою очередь глава МВД Молдовы заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.
- Жена Николая Чауса Светлана обратилась с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски ее мужа.
- Ранее НАБУ показали погоню за Чаусом. Спецназовцы Национального антикоррупционного бюро "не могли поделить" Чауса с СБУ.
- Детективы Национального антикоррупционного бюро во вторник, 3 августа, задержали Чауса в больнице "Феофания".
- Чаусу вручили подозрение. И отвезли в изолятор временного содержания