Браслет и домашний арест: суд избрал меру пресечения Чаусу

Чауса обязали круглосуточно носить электронный браслет.

Высший антикоррупционный суд принял решение о назначении меры пресечения скандальному экс-судьи Днепровского райсуда Николаю Чаусу.

Об этом рассказал журналист ТСН Антон Страшко.

Чаусу избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Также его обязали круглосуточно носить электронный браслет. По словам журналиста, срок действия меры пресечения — две недели, до 18 августа, то есть до истечения срока досудебного расследования. Его будет охранять СБУ.

"Следственный судья ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ о содержании под стражей и избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-судьи Днепровского райсуда Киева", — говорится в сообщении Высшего антикоррупционного суда.

Впоследствии в ВАКС объяснили свое решение. Отмечается, что, кроме обязанности носить электронный браслет и домашнего ареста, на Чауса положили еще ряд обязательств.

Так, он должен:

прибывать по требованию к детективу, прокурору, суду;

не оставлять место жительства без разрешения;

сообщать об изменении своего места жительства и работы;

сдать заграничный паспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины;

воздерживаться от общения с определенными в постановлении лицами.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикорсуда в течение 5 дней с момента провозглашения.

СБУ вывезла Чауса после суда, где ему избрали меру пресечения

Напомним, 30 июля Николая Чауса, о якобы похищении которого сообщили еще в апреле 2021 года, обнаружили в селе в Винницкой области.

Новости Украины: Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения для Чауса

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку