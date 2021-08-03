В НАБУ заявили, что задержали Чауса в "Феофании"

В НАБУ заявили, что задержали Чауса в "Феофании"

Отмечается, что до завтра подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания.

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что их детективы задержали бывшего судью Днепровского райсуда Киева, подозреваемого в получении взятки. НАБУ не указывает имя подозреваемого, но по должности чиновника, фото и контекста понятно, что речь идет именно о Николае Чаусе.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

"В больнице "Феофания" детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды. Ему вручили ходатайство о применении меры пресечения, решение по которой должен принять ВАКС (Высший антикоррупционный суд — Ред.)", — говорится в сообщении.

Заседание суда состоится завтра, 4 августа, в 14:00. К этому времени, по словам детективов НАБУ, подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания.

"Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить учитывая тайну следствия", — подытожили в ведомстве.

НАБУ / Facebook

Ранее НАБУ показали погоню за Чаусом. Спецназовцы Национального антикоррупционного бюро "не могут поделить" Чауса с СБУ.

Напомним, 30 июля Николая Чауса о якобы похищении которого сообщили еще в апреле 2021 года, обнаружили в селе в Винницкой области.

3 апреля стало известно, что в Молдове в Кишиневе похитили украинского екс-судью Николая Чауcа, дело которого в Украине тянется с 2016 года. Его обвиняют во взяточничестве.

Николая Чауcа, дело которого в Украине тянется с 2016 года. Его обвиняют во взяточничестве. О том, что его похитили украинские спецслужбы, заявил адвокат Чауса .

. Однако СБУ не комментировала этот вопрос, там открыли уголовное производство по факту исчезновения в Молдове Чауса.

по факту исчезновения в Молдове Чауса. Впоследствии президент Молдовы Майя Санду поручила скорее провести расследование этого дела. В свою очередь глава МВД Молдовы заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.

скорее провести расследование этого дела. В свою очередь глава МВД Молдовы заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной. Жена Николая Чауса Светлана обратилась с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски ее мужа.

Новости Украины: Чаус нашелся - по словам адвоката, он находился в госпитале и нуждается в помощи

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