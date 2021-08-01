"Находится в безопасности": адвокату удалось пообщаться с Чаусом

По словам адвоката, Чаус пока не является задержанным.

Адвокат Ростислав Кравец пообщался со своим подзащитным, скандальным судьей Николаем Чаусом.

Об этом он написал в Telegram.

По словам Кравца, Чаус находится в безопасности и получает необходимую медицинскую помощь, которая "ему нужна".

"Мне удалось с ним пообщаться. На мой взгляд ситуация не то чтобы неординарная, такое вообще немыслимо, чтобы могло вообще произойти. Он не является пока задержанным и находится действительно под защитой СБУ. Очень надеюсь, что первые лица государства найдут в себе смелость взять на себя ответственность и с максимальным соблюдением прав человека решить этот вопрос. Пока на этом все, а мы с коллегами займемся подготовкой вех необходимых документов", — написал адвокат.

Кравец считает, что Чаусу действительно угрожает опасность, поэтому "СБУ правильно сделала, что взяла его под свою защиту".

Сегодня, 1 августа, утром адвокат Чауса заявил, что местонахождение экс-судьи ему неизвестно.

Ранее НАБУ показали погоню за Чаусом. Спецназовцы Национального антикоррупционного бюро "не могут поделить" Чауса с СБУ.

Напомним, 30 июля Николая Чауса о якобы похищении которого сообщили еще в апреле 2021 года, обнаружили в селе в Винницкой области.

Новости Украины: Чаус нашелся - по словам адвоката, он находился в госпитале и нуждается в помощи

3 апреля стало известно, что в Молдове в Кишиневе похитили украинского экс-судью Николая Чауcа, дело которого в Украине тянется с 2016 года. Его обвиняют во взяточничестве.

Николая Чауcа, дело которого в Украине тянется с 2016 года. Его обвиняют во взяточничестве. О том, что бывшего судью похитили украинские спецслужбы, заявил адвокат Чауса .

. Однако СБУ не комментировала этот вопрос, там открыли уголовное производство по факту исчезновения в Молдове Чауса.

по факту исчезновения в Молдове Чауса. Впоследствии президент Молдовы Мая Санду поручила быстрее провести расследование этого дела. В свою очередь глава МВД Молдовы заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.

быстрее провести расследование этого дела. В свою очередь глава МВД Молдовы заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной. Жена Николая Чауса Светлана обратилась с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски ее мужа.

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