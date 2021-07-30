Похищение Чауса: почему СБУ и НАБУ "спорят" за экс-судью

Бывший судья Чаус "попал в руки" работников СБУ, однако в НАБУ считают, что этим делом должны заниматься именно они.

Спецназовцы Национального антикоррупционного бюро прибыли в главный офис Службы безопасности Украины. Еще днем на сайте бюро опубликовали обращение к СБУ с требованием отдать им бывшего судью Чауса, задержанного сегодня в Винницкой области.

Об этом говорится 30 июня в сюжете ТСН.19:30.

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Мужчины в спецформе НАБУ и три автомобиля стояли у служебного входа в здание СБУ. Далее, по словам свидетелей, между силовиками произошли некие стычки. НАБУ пыталось попасть на территорию СБУ. Однако, когда журналисты приехали на место, там было уже пусто, а ворота — закрыты. Официально в СБУ заверили, что никакого штурма не было и они работают в обычном режиме. По информации источников ТСН, Чауса должны привезти в Управление СБУ в Киевской области.

На Николая Чауса есть два дела: в НАБУ — о незаконном обогащении и в СБУ — о его похищении в Молдове. И ведомства не могут никак его поделить.

Новости Украины: спецназовцы НАБУ прибыли в главный офис СБУ по делу Чауса - что происходит

Скандального судью Николая Чауса заметили в Винницкой области. К правоохранителям обратился житель села Мазуровка, которому мужчина якобы сообщил, что является экс-судьей Днепровского района Киева. После этого его пригласили в сельсовет, где и дождались полицию, а затем СБУ. В СМИ появилось фото, на котором Чаус одет по погоде сидит в сельсовете.

В августе 2016-го судью задержали по обвинению во взяточничестве. Во дворе его дома нашли закопанными в двух стеклянных банках 150 тыс. долларов. Позже Чаус исчез и находился в международном розыске. Пока за полгода не явился в Молдове, где просил политического убежища.

Кишинев ему отказал, а в апреле этого года Чауса похитили из страны. Молдавские спецслужбы обвиняли в похищении украинских коллег, официальный Киев все обвинения отрицал. На странице Национального антикоррупционную бюро появилось сообщение о том, что СБУшники, которые задержали Чауса, не выходят на связь. НАБУ просит Службу безопасности передать подозреваемого детективам Бюро. Впрочем, скорее всего, до избрания меры пресечения Николай Чаус будет находиться в специзоляторе СБУ.

Новости Украины: судью Николая Чауса задержали в Винницкой области, однако еще не доставили в НАБУ

Напомним, 30 июля Николая Чауса о якобы похищении которого сообщили еще в апреле 2021 года, обнаружили в селе в Винницкой области.

3 апреля стало известно, что в Молдове в Кишиневе похитили украинского экс-судью Николая Чауcа, дело которого в Украине тянется от 2016 года. Его обвиняют во взяточничестве.

Николая Чауcа, дело которого в Украине тянется от 2016 года. Его обвиняют во взяточничестве. О том, что бывшего судью похитили украинские спецслужбы, заявил адвокат Чауса .

. Однако СБУ не комментирует этот вопрос, там открыли уголовное производство по факту исчезновения в Молдове Чауса.

по факту исчезновения в Молдове Чауса. Впоследствии президент Молдовы Мая Санду поручила быстрее провести расследование этого дела. В свою очередь глава МВД Молдовы заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.

быстрее провести расследование этого дела. В свою очередь глава МВД Молдовы заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной. Жена Николая Чауса Светлана обратилась с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски ее мужа.

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