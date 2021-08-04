Экс-судью Чауса доставили в изолятор СБУ — СМИ

4 августа экс-служитель Фемиды должен появиться в суде.
Бывшего судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, подозреваемого во взяточничестве, доставили в изолятор Службы безопасности Украины.
Об этом в ночь на среду, 4 августа, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает "УП".
Отмечается, что 4 августа экс-служитель Фемиды должен появиться на заседании суда, которое начнется в 14:00 по Киеву, для избрания меры пресечения.
Напомним, что детективы Национального антикоррупционного бюро во вторник, 3 августа, задержали Чауса в больнице "Феофания".
Ранее в НАБУ показали погоню за Чаусом. Спецназовцы Национального антикоррупционного бюро "не могут поделить" Чауса с СБУ.
Напомним, 30 июля Николай Чауса, о якобы похищении которого сообщили еще в апреле 2021 года, обнаружили в селе в Винницкой области.
- 3 апреля стало известно, что в Кишиневе похитили украинского экс-судью Николая Чауcа, дело которого в Украине тянется с 2016 года. Его обвиняют во взяточничестве.
- О том, что бывшего судью похитили украинские спецслужбы, заявил адвокат Чауса.
- Однако СБУ не комментировала этот вопрос, там открыли уголовное производство по факту исчезновения в Молдове Чауса.
- Впоследствии президент Молдовы Майя Санду поручила скорее провести расследование этого дела. В свою очередь глава МВД Молдовы заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.
- Жена Николая Чауса Светлана обратилась с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски ее мужа