Amazon показала первый кадр из сериала по "Властелину колец" и назвала дату премьеры

Amazon показала первый кадр из сериала по "Властелину колец" и назвала дату премьеры

Общий бюджет сериала составляет около миллиарда долларов.

Киностудия Amazon завершила съемки первого сезона сериала, снятого по мотивам вселенной Джона Толкина и его самого известного произведения "Властелин колец".

Об этом сообщает пресс-служба Amazon Studio.

Сериал расскажет о событиях Второй эпохи Средиземья. Таким образом, его действие развернется за тысячи лет до истории "Хоббита" и "Властелина колец". Именно во Второй эпохе злой повелитель Саурон выковал Единое кольцо всевластия. В сериале будут как новые, так и знакомые "толкинистам" персонажи.

На производство первого сезона потратили 465 миллионов долларов. Общий бюджет составляет около миллиарда долларов. Премьера сериала по "Властелину колец" состоится в сентябре 2022 года, а эпизоды будут выходить еженедельно.

"Как говорит Бильбо, "Теперь я думаю, что вполне готов отправиться в другое путешествие". Жить и дышать Средиземьем все эти месяцы было приключением всей жизни. Мы не можем дождаться, когда у фанатов появится такая же возможность", – заявили авторы сериала Патрик Маккей и Джей Ди Пейн.

Первый кадр из сериала опубликовали в социальных сетях.

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021

Что именно за город предстал перед глазами зрителей, пока неизвестно.

Многие поклонники были в восторге от информации о новом сериале.

“a new journey begins”



lord of the rings fans: pic.twitter.com/rPxJJ31ocD — anna (@legolaslovebot) August 2, 2021

Другие же выразили надежду, что сериал не повторит ошибок "Хоббита".

My only real hope for this LORD OF THE RINGS series is that Middle Earth looks like an actual real place again and not like pic.twitter.com/yCaYqc8ETL — Brendan Hodges (@metaplexmovies) August 2, 2021

Ранее сообщалось, как проходят съемки и почему стоит увидеть премьеру сериала "Моя любимая Страшко".

Сериал "Властелин колец" и подборка мощных фильмов о дружбе — Киновлог Елены Федорейко

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