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Amazon показала первый кадр из сериала по "Властелину колец" и назвала дату премьеры

Amazon показала первый кадр из сериала по "Властелину колец" и назвала дату премьеры

Общий бюджет сериала составляет около миллиарда долларов.

Киностудия Amazon завершила съемки первого сезона сериала, снятого по мотивам вселенной Джона Толкина и его самого известного произведения "Властелин колец".

Об этом сообщает пресс-служба Amazon Studio.

Сериал расскажет о событиях Второй эпохи Средиземья. Таким образом, его действие развернется за тысячи лет до истории "Хоббита" и "Властелина колец".  Именно во Второй эпохе злой повелитель Саурон выковал Единое кольцо всевластия. В сериале будут как новые, так и знакомые "толкинистам" персонажи.

На производство первого сезона потратили 465 миллионов долларов. Общий бюджет составляет около миллиарда долларов. Премьера сериала по "Властелину колец" состоится в сентябре 2022 года, а эпизоды будут выходить еженедельно.

"Как говорит Бильбо, "Теперь я думаю, что вполне готов отправиться в другое путешествие". Жить и дышать Средиземьем все эти месяцы было приключением всей жизни. Мы не можем дождаться, когда у фанатов появится такая же возможность", – заявили авторы сериала Патрик Маккей и Джей Ди Пейн.

Первый кадр из сериала опубликовали в социальных сетях.

Что именно за город предстал перед глазами зрителей, пока неизвестно.

Многие поклонники были в восторге от информации о новом сериале.

Другие же выразили надежду, что сериал не повторит ошибок "Хоббита".

Ранее сообщалось, как проходят съемки и почему стоит увидеть премьеру сериала "Моя любимая Страшко".

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