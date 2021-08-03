Праздник арбуза: что можно приготовить из этой ягоды и кому ее не стоит есть

Праздник арбуза: что можно приготовить из этой ягоды и кому ее не стоит есть

Съемочная группа ТСН узнала оригинальный рецепт салата с арбузом.

3 августа традиционно отмечают Международный день арбуза. Этой вкусной ягодой любят лакомиться практически все украинцы, но не всем известно, какие ингредиенты подходят для этой ягоды для приготовления интересных блюд.

О том, как приготовить салат из арбуза и всем ли можно есть его души, говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Международный день арбуза предложили отмечать в Соединенных Штатах — именно американцы являются крупнейшими потребителями этой ягоды. Однако особых традиций празднования этого дня не существует.

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Известно, что всего в мире насчитывается 1200 сортов арбуза — среди них есть и карликовые, которые можно вместить в чайную ложечку, а также квадратные.

Полезными считают те арбузы, которые самые красные внутри. Насыщенный цвет указывает на высокое содержание ликопена — этот краситель выступает антиоксидантом и очень хорошо влияет на наши сосуды.

Хотя арбуз низкокалорийный продукт, содержит витамины С, В, железо и кальций, однако более трехсот граммов в день, говорят врачи, потреблять его не стоит, чтобы не перегружать организм. Тем же, кто имеет высокий уровень мочевой кислоты, сахарный диабет или страдает подагрой, вообще лучше исключить эту ягоду из своего рациона.

По случаю праздника съемочная группа ТСН узнала у повара дорогого столичного ресторана оригинальный рецепт салата из арбуза, которым можно удивить своих гостей.

Его ингредиенты — собственно арбуз, шпинат, руккола, сыр фета, кедровые или любые орешки, а для соуса: мед, оливковое масло и соус Юзу. Тарелкой для салата может служить кожура арбуза.

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