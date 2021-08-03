Генк - Шахтер - 1:2 Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Текстовый репортаж стартового поединка "горняков" в еврокубковом сезоне.

Во вторник, 3 августа, донецкий "Шахтер" сыграет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Генка".

Поединок состоится на "Люминус Арене" в городе Генк. Начало встречи - в 21:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча "Генк" - "Шахтер".

Ответный матч команды проведут 10 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало поединка - в 20:30. Билеты на игру уже в продаже.

уже в продаже. В случае преодоления 3-го квалифай-раунда "Шахтер" встретится с победителем пары "Монако" (Франция) - "Спарта" (Чехия).

с победителем пары "Монако" (Франция) - "Спарта" (Чехия). Если "горняки" уступят "Генку" по сумме двух встреч, то сразу попадут в групповой этап Лиги Европы.

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