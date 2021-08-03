Во время стрельбы у Пентагона погиб полицейский

В Минобороны США не торопятся называть этот инцидент терактом.

В результате стрельбы на остановке общественного транспорта у здания Пентагона, которая произошла во вторник, 3 августа, погиб работник полиции. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на информацию американских СМИ.

Репортеры телеканала Fox, со ссылкой на анонимный источник из правоохранительных органов, сообщили, что стрелок был ликвидирован на месте сотрудниками Службы охраны Пентагона и полиции. Ранения при этом получили несколько человек. Как выяснилось позже, одним из раненых оказался офицер полиции, которого в тяжелом состоянии доставили в ближайший госпиталь, где, несмотря на усилия врачей, он скончался.

Журналист Fox News Том Фицджеральд опубликовал в своем аккаунте в Twitter видео с моментом, когда полицейский кортеж сопровождает фургон с телом убитого сотрудника полиции. Эти кадры были сняты возле отделения неотложной помощи университетской больницы Джорджа Вашингтона. "Офицеры стояли по стойке смирно, отдавая честь", — подчеркнул журналист.

Moments ago. Police motorcade escorts a transport van from the Emergency Room At George Washington University Hospital. Officers were standing at attention saluting. @ Fox5DC https://t.co/bPjh1ZlTqy pic.twitter.com/mkesmTBQF0 — Tom Fitzgerald (@ FitzFox5DC) August 3, 2021

Напомним, после того, как у здания оборонного ведомства США прозвучало несколько выстрелов, окружающий район был оцеплен полицией и пожарными, а сотрудникам Пентагона в течение часа после инцидента было запрещено покидать или входить в здание.

В Минобороны США не спешат называть этот инцидент террористическим актом, но о его причинах и обстоятельствах тоже официально не сообщается.

Ранее в американском штате Флорида два человека погибли в результате стрельбы у банкетного зала "Эль-Мула" близ города Гаялиа. Речь идет о "хладнокровных убийц, которые без разбора стреляют в толпу", отмечают в полиции.

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