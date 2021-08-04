В США на посетителей музея "Титаника" упал макет айсберга

Для транспортировки одного из раненых применили вертолет.
В американском штате Теннесси в понедельник, 2 августа, на троих посетителей музея "Титаника" в Пиджен-Фордже упала стена в виде айсберга.
Об этом сообщается на Facebook-странице музея.
Отмечается, что всех пострадавших госпитализировали, а для транспортировки одного из раненых применили вертолет.
"Сразу после аварии музей "Титаника" закрылся, а утром во вторник, 3 августа, мы вновь открылись для посетителей. Стены-айсберга сейчас нет, пострадавшая зона временно заблокирована", — рассказали владельцы аттракциона.
По их словам, на восстановление "айсберга" уйдет не менее четырех недель. Дирекция музея уже пообещала пересмотреть свои рекомендации относительно качества и безопасности и внести изменения для предотвращения подобных случаев.
Заведение позиционирует себя как крупнейший в мире музей "Титаника", который, в частности, предоставляет посетителям возможность намочить руки в воде с температурой -2℃, чтобы почувствовать себя на месте пассажиров круизного лайнера, затонувшего в Атлантическом океане в 1912 году.
Кроме того, туристам предлагают прикоснуться к большой ледяной стене, выполненной в виде айсберга. "Что-то заставило этот лед упасть со стены", — отметил совладелец заведения.
Между тем в Китае завершают строительство копии "Титаника".