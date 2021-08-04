В США на посетителей музея "Титаника" упал макет айсберга

В США на посетителей музея "Титаника" упал макет айсберга

Для транспортировки одного из раненых применили вертолет.

В американском штате Теннесси в понедельник, 2 августа, на троих посетителей музея "Титаника" в Пиджен-Фордже упала стена в виде айсберга.

Об этом сообщается на Facebook-странице музея.

Отмечается, что всех пострадавших госпитализировали, а для транспортировки одного из раненых применили вертолет.

"Сразу после аварии музей "Титаника" закрылся, а утром во вторник, 3 августа, мы вновь открылись для посетителей. Стены-айсберга сейчас нет, пострадавшая зона временно заблокирована", — рассказали владельцы аттракциона.

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По их словам, на восстановление "айсберга" уйдет не менее четырех недель. Дирекция музея уже пообещала пересмотреть свои рекомендации относительно качества и безопасности и внести изменения для предотвращения подобных случаев.

Заведение позиционирует себя как крупнейший в мире музей "Титаника", который, в частности, предоставляет посетителям возможность намочить руки в воде с температурой -2℃, чтобы почувствовать себя на месте пассажиров круизного лайнера, затонувшего в Атлантическом океане в 1912 году.

Кроме того, туристам предлагают прикоснуться к большой ледяной стене, выполненной в виде айсберга. "Что-то заставило этот лед упасть со стены", — отметил совладелец заведения.

Между тем в Китае завершают строительство копии "Титаника".

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