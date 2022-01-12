Скандального екссуддю Чауса залишили під домашнім арештом

Запобіжний захід подовжили до 3 лютого 2022-го.

Вищий антикорупційний суд подовжив запобіжний захід колишньому судді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

"Вищий антикорупційний суд продовжив домашній арешт колишньому судді Дніпровського райсуду Києва до 3 лютого", - розповіла УНН речниця САП Ольга Постолюк.

Як повідомлялося, колишнього суддю обвинувачують у хабарництві. У 2016 році його викрили на хабарі в 150 тисяч доларів. Гроші він заховав у трилітрову банку й закопав на городі. Коли їх знайшли - він одразу ж зник. Чауса оголосили в міжнародний розшук.

Згодом з'ясувалося - він виїхав до Молдови. Просив там політичного притулку, але отримав відмову. Навесні цьогоріч його буцімто викрали і вивезли з Молдови в Україну. А вже влітку він сам з'явився в сільраді на Вінниччині. Після цього скандального суддю затримали. У серпні його відправили під домашній арешт.

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