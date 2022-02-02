У ведмежому притулку у Львівській області четверо клишоногих не впали у зимову сплячку: у чому причина

Раніше ведмежат утримували у приватному контактному зоопарку.
На Львівщині у ведмежому притулку "Домажир" четверо клишоногих не впали у зимову сплячку. А все через вік - ще замалі, їм лише виповнився один рік.
Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, інстинкт засинати ще не спрацював, адже від мами-ведмедиці їх надто швидко відлучили.
Раніше ведмежат утримували у приватному контактному зоопарку. У притулку вони з літа. Доглядальники кажуть, що природні інстинкти пробуджуються навіть у неволі, тож наступного року клишоногі подорослішають і таки підуть у зимовий сон.
У ведмежому притулку "Домажир" нині - 29 ведмедів, на противагу малим клишоногим - усі дорослі - зимову сплячку не прогавили.
"Ведмежата без ведмедиці не ідуть перший рік спати, думаю, що це не дуже вплине на них, вони всеодно активні, мають забалансоаане харчування", - пояснила керівниця з догляду за тваринами Наталія Галайко.
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