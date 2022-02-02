У США через масштабну пожежу будь-якої миті може вибухнути завод з виробництва добрив

У США через масштабну пожежу будь-якої миті може вибухнути завод з виробництва добрив

Евакуювали понад шість тисяч людей, які живуть поруч.

В американському штаті Північна Кароліна будь-якої миті може статися вибух на заводі з виробництва добрив.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 2 лютого.

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Загасити пожежу, яка спалахнула на підприємстві у понеділок, досі не вдалося. Найбільшу загрозу становить величезний бак з аміачною селітрою, який нині тліє. Пожежники не були певні, чи вистачить у них води, аби охолоджувати хімічну речовину. Саме тому вони відступили.

Через загрозу вибуху евакуювали 6,5 тис. місцевих мешканців. Ці люди живуть у радіусі півтора кілометра від заводу. За розвитком ситуації надзвичайники стежать з дронів. Сьогодні ж на місце вирушить гелікоптер зі спеціалістом з хімічного захисту, який оцінить вірогідність вибуху.

У Північній Кароліні чекають на вибух на заводі, який горить | Новини світу

Як повідомлялося, на хімічному заводі американського штату Луїзіана стався потужний вибух. У результаті постраждали щонайменше шестеро людей. У прилеглих районах поширили попередження: просять не виходити на вулицю.

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