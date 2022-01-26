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В центрі Афін стався вибух у житловому будинку: є потерпілі

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В центрі Афін стався вибух у житловому будинку: є потерпілі

Associated Press

Рвонуло неподалік від храму Зевса Олімпійського. 

В центрі грецьких Афін стався вибух у житловому семиповерховому будинку: є потерпілі. 

Про це з посиланням на владу повідомляє Euronews.

За попередньою інформацією, стався витік побутового газу. "Виникла потужна пожежа. Вибуховою хвилею вибито скло в будівлях на відстані 200 метрів, пошкоджено автомобілі", - пише видання.

Рвонуло вранці у приміщеннях, де розташовані офіси. В цей час приміщеннях майже не було людей. Решта поверхів в будинку не заселені, квартири готувалися до здачі. Постраждало троє осіб. Інформації про їхній стан немає.

В результаті масштабного вибуху в семиповерховому будинку в самому центрі Афін постраждали люди. Причиною став витік побутового газу.

До слова, інцидент стався на проспекті Сінгру. Поруч розташована одна з головних визначних пам'яток столиці Греції - колон античного храму Зевса Олімпійського. 

Як повідомлялося, у Сполучених Штатах Америки горів хмарочос: стовп диму був заввишки у кілька десятків метрів. Пожежа сталася у діловому районі Філадельфії. На верхніх поверхах хмарочосу зайнялася система кондиціювання повітря. У той момент в офісній будівлі людей не було. Саме тому ніхто не постраждав. 

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