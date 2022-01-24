Стовп диму заввишки у кілька десятків метрів: у США горів хмарочос

Стовп диму заввишки у кілька десятків метрів: у США горів хмарочос

Ніхто не постраждав.

У Сполучених Штатах Америки горів хмарочос: стовп диму був заввишки у кілька десятків метрів.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 24 січня.

Також читайте У США на вечірці сталася стрілянина: є загиблі

Пожежа сталася у діловому районі Філадельфії. На верхніх поверхах хмарочосу зайнялася система кондиціювання повітря. У той момент в офісній будівлі людей не було. Саме тому ніхто не постраждав.

Вогнеборці швидко прибули на місце пожежі і встигли вчасно локалізували полум'я.

У Сполучених Штатах горів хмарочос | Новини світу

Як повдомлялося, найгірша за останні десятиліття пожежа сталася у Нью-Йорку. Її міг спровокувати несправний електрообігрівач. Під час загоряння у багатоповерхівці загинуло 19 людей, серед яких дев'ять дітей. Пожежники прибули на місце за три хвилини, загасити полум'я намагалися дві сотні вогнеборців.

Читайте також: