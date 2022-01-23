У Росії бродячі собаки загризли 7-річну дівчинку

Місцеві мешканці неодноразово скаржилися на зграї безпритульних тварин.

У російському селищі Домна, що під Читою, 7-річну дівчинку, яка поверталася з музичної школи, загризли бродячі собаки.

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Як повідомляє СК РФ по Забайкальському краю, за фактом загибелі малолітньої дівчинки було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 293 КК РФ - недбалість, що спричинила через необережність смерть людини.

Зазначається, що наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. На місце події також виїжджав губернатор Забайкальського краю.

Як пишуть телеграм-канали, після трагедії місцеві жителі влаштували стихійний збір, обговорили те, що сталося, і вирішили йти вбивати безпритульних тварин самостійно. Також люди несуть на місце, де собаки загризли дитину, квіти та іграшки.

Нагадаємо, у Росії, неподалік Санкт-Петербурга, жінка потонула в ополонці під час хрещенських купань просто на очах у власних дітей та чоловіка.

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