Тест "Наскільки ви романтичні"

Романтики в нашому житті стає дедалі менше – прагматична реальність диктує свої умови, в яких немає місця співу серенад та прогулянкам під місяцем.

Проте відсоток романтизму у характері кожного з нас коливається – в одних він становить майже сто відсотків, а в інших – нестримно прагне до нуля. А наскільки ви романтичні?

1. Кохана людина пропонує відсвяткувати День святого Валентина у скромному заміському ресторані. Ви…

А) … радісно стрибаєте та плескаєте у долоні – ви так давно про це мріяли!

Б) … сприймете зі спокійною гідністю – ви розраховували більш престижний ресторан.

В) …здивуєтеся: навіщо кудись їхати, якщо можна спокійно посидіти вдома?

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2. Яким буде ваше весілля – якщо, звичайно, ви ще незаміжня?

А) Як у казці: сукня з криноліном та фата з діадемою, катання на білих слонах, обсипання зерном, цукерками, монетами та рожевими пелюстками, безліч гостей та річки шампанського. Я нічого не забула?

Б) Таємна урочистість для найближчих: більшу частину зібраних та подарованих грошей необхідно відкласти на весільну подорож.

В) Розпишемося в РАГСі, і годі, у нас багато питань, які потребують фінансових вкладень – насамперед необхідно зробити ремонт у квартирі.

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3. Де б ви хотіли провести медовий місяць?

А) Зрозуміло, в найромантичнішому місті світу – Парижі: прогулянки Єлисейськими полями, вечеря з шампанським у ресторані Ейфелевої вежі, ночі у невеликому, але затишному старовинному готелі – що може бути краще?!

Б) Десь на екзотичних островах, де можна засмагати навіть тоді, коли вдома холодно і сніг, а там такі барвисті заходи сонця і світанки!

В) Зрозуміло, на дачі — де ще можна поєднати приємне з корисним, а там завжди є чим зайнятися.

4. Який подарунок ви вважаєте найромантичнішим?

А) Мільйон — ну, або хоча б п'ять десятків — червоних троянд.

Б) Перстень із діамантом.

В) Що-небудь практичне, що можна буде використати ще довго і на благо всієї сім'ї – наприклад, мультиварку чи пральну машину з антибактеріальною обробкою білизни.

5. Як ви любите відпочивати після робочого дня?

А) З коханою людиною за романтично накритим столом та неодмінним келихом червоного вина.

Б) У тихому і затишному кафе, де подають ваш улюблений коктейль та найсмачніші у світі збиті вершки.

В) За переглядом улюблених фільмів або серіалів – у зручній піжамі, на дивані та з піцою, яку щойно приніс кур'єр.

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6. Який фільм, на вашу думку, найромантичніший?

А) "Титанік".

Б) "Щоденник пам'яті".

В) "Виживуть лише коханці".

Результати:

Більшість відповідей А. Романтичність – ваше друге ім'я. Ви можете перетворити на романтичний і піднесений навіть звичайнісінький сніданок або вечерю, використавши всього кілька атрибутів цього жанру — квіти, ароматичні свічки, серветки з мереживом ручної роботи, прозора порцеяна, столове срібло. Недивно, що й атмосфера навколо вас говорить про романтичність вашої натури — ви завжди віддасте перевагу польовим квітам над тепличними, каблучці "з історією" над дорогою новоробкою, шифоновій сукні над парчовим або оксамитовим непорозумінням, а поезії над прозою, навіть класичною.

Більшість відповідей Б. Не можна сказати, що романтизм вам зовсім невластивий, але він завжди виявляється вам у фінансовому еквіваленті. Добре, якщо ці дві позиції збігаються, інакше ви виберете вигоду – моральну чи матеріальну, а не витання у хмарах.

Більшість відповідей В. Ви абсолютно неромантична людина – романтику вам замінює практичність, яка не дає вам заморочуватися з приводу речей, які ви вважаєте другорядними: все, що римується зі словами "троянда-мімоза" або "кохання-зітхання", дратує вас безмірно. Можливо, ви і маєте рацію — сантиментами ситий не будеш, як кажуть, кохання приходить і йде, а їсти хочеться завжди. Представники сильної статі, вибираючи між бутербродом з ковбасою та ліжком із пелюстками троянд, хоч би як прикро це прозвучало, для романтичних осіб, таки оберуть перше.

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