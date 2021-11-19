Наскільки ви домосід: психологічний тест

У наш час – через епідемічну ситуацію та пов'язані з нею локдауни – домосідом мимоволі може стати будь-хто.

Але епідемія обов'язково закінчиться, і тоді стане зрозуміло, хто, як і раніше, охоче! — сидітиме вдома, а хто із задоволенням кинеться відкривати для себе світ. Так є ви домосідом чи ні?

1 Влада оголошує черговий локдаун. Як ви ставитеся до цієї новини?

А) Засмучуєтеся: у вас було багато планів, які тепер доведеться скасувати – прикро!

Б) Спочатку ви засмучуєтеся, але потім думаєте, що з цієї ситуації можна отримати вигоду: так, доведеться сидіти вдома, але час, що звільнився, — наприклад, той, який ви раніше витрачали на дорогу — можна використовувати, щоб підтягнути англійську.

В) Щиро тішитеся: тепер можна буде пізніше вставати вранці, не бігти в будь-яку погоду на зупинку громадського транспорту або чистити скло на обмерзлій за ніч машині, цілий день ходити будинком у піжамі, читати і дивитися телевізор.

2. Чим ви найчастіше займаєтеся вихідними?

А) Зранку, звичайно ж, відсипаєтеся – адже ви так втомилися за тиждень, а потім робите все, щоб увечері мати вигляд на всі сто – увечері на вас завжди чекає вечірка чи театральна прем'єра.

Б) Все залежить від погоди та настрою: якщо вона хороша, вирушаєте на прогулянку, зустріч із подругами чи шопінг, якщо погана, можна і вдома посидіти: ходити вулицями під дощем чи снігом? Ні, нізащо!

В) Прибираєте в квартирі, починаєте велике прання або готуєте щось смачне за новим рецептом: ви любите роботу вдома.

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3. З ким ви живете?

А) З чоловіком чи коханою людиною.

Б) Сама – вам подобається відчуття свободи та самостійності.

В) Батьки, бабуся і дідусь, брати та сестри, племінники та племінниці – що може бути краще за велику і дружну сім'ю!

4. Де ви мешкаєте?

А) У власній квартирі у центрі міста.

Б) Винаймаєте квартирку в спальному районі — на своє житло ви поки що не накопичили.

В) У вас великий заміський будинок.

5. Вам пропонують гарячу путівку. Ваші події?

А) Хапаєте без роздумів — коли ще підвернеться такий вигідний шанс!

Б) Все залежатиме від того, куди вам запропонують поїхати: якщо напрямок виявиться престижним, то чому б і ні.

В) Ви не любите поспіху, збиратися за кілька годин – не для вас, ви обов'язково що-небудь забудете, добре якщо це не стосуватиметься документів, без яких вас нікуди не пустять – наприклад, паспорт чи сертифікат про щеплення. А на інші країни можна і в телевізорі подивитися: благо, програм про подорожі зараз не бракує.

6. Ваше улюблене заняття?

А) Подорожувати: відкривати для себе інші міста та країни так захопливо!

Б) Блищати у суспільстві: на будь-якій вечірці ви – головна зірка.

В) Рукоділля: ніколи не припиняєте дивуватися з того, як кілька мотків ниток перетворюються на стильну і красиву річ ручної роботи.

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Результати:

Більшість відповідей А. Схоже, ви готові втекти з дому за першої ж нагоди. Навколо нас так багато всього цікавого та привабливого, а вдома можна буде і на пенсії посидіти, а до неї ще так далеко.

Більшість відповідей Б. Вам однаково добре як вдома, так і поза ним: ви перебуваєте у злагоді з собою і в стані гармонії з навколишнім світом, тому всюди почуваєтеся затишно.

Більшість відповідей В. Ви — справжній, можна навіть сказати, переконаний домосід. Якби ваша воля, ви б взагалі нікуди з дому не виходили, тим більше що вам вдалося створити рай в одному окремо взятому житлі – мало хто може похвалитися таким високим рівнем затишку та комфорту.

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