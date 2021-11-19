Насколько вы домосед: психологический тест

В наше время – по причине эпидемической обстановки и связанных с ней локдаунов – домоседом поневоле может стать любой.

Но эпидемия обязательно закончится, и тогда станет понятно, кто по-прежнему – охотно! – будет сидеть дома, а кто с удовольствием кинется открывать для себя мир. Так являетесь вы домоседом или нет?

1. Власти объявляют очередной локдаун. Как вы относитесь к этой новости?

А) Расстраиваетесь: у вас было много планов, которые теперь придется отменить – обидно!

Б) Поначалу вы расстраиваетесь, но потом думаете, что из этой ситуации можно извлечь выгоду: да, придется сидеть дома, но освободившееся время – например, то, которое вы раньше тратили на дорогу – можно использовать, чтобы подтянуть английский.

В) Искренне радуетесь: теперь можно будет позже вставать утром, не бежать в любую погоду на остановку общественного транспорта или чистить стекло на обледенелой за ночь машине, целый день ходить по дому в пижаме, читать и смотреть телевизор.

2. Чем вы чаще всего занимаетесь в выходные?

А) С утра, конечно же, отсыпаетесь – вы ведь так устали за неделю, а потом делаете все, чтобы вечером выглядеть на все сто – вечером вас всегда ждет вечеринка или театральная премьера.

Б) Все зависит от погоды и настроения: если она хорошая, отправляетесь на прогулку, встречу с подругами или шопинг, если плохая, можно и дома посидеть: ходить по улицам под дождем или снегом? Нет уж, увольте!

В) Убираете в квартире, затеваете большую стирку или готовите что-нибудь вкусное по новому рецепту: вы обожаете работу по дому.

Credits

3. С кем вы живете?

А) С мужем или любимым человеком.

Б) Одна – вам нравится ощущение свободы и самостоятельности.

В) Родители, бабушка и дедушка, братья и сестры, племянники и племянницы – что может быть лучше большой и дружной семьи!

4. Где вы живете?

А) В собственной квартире в центре города.

Б) Снимаете квартирку в спальном районе – на свое жилье вы пока еще не накопили.

В) У вас большой загородный дом.

5. Вам предлагают горящую путевку. Ваши действия?

А) Хватаете без раздумий – когда еще подвернется такой выгодный шанс!

Б) Все будет зависеть от того, куда вам предложат поехать: если направление окажется престижным, то почему бы и нет.

В) Вы не любите спешки, собираться за несколько часов – не для вас, вы обязательно что-нибудь забудете, хорошо если это не будет касаться документов, без которых вас никуда не пустят – например, паспорта или сертификата о прививке. А на другие страны можно и по телевизору посмотреть: благо, в программах о путешествиях сейчас недостатка нет.

6. Ваше любимое занятие?

А) Путешествовать: открывать для себя другие города и страны так увлекательно!

Б) Блистать в обществе: на любой вечеринке вы – главная звезда.

В) Рукоделие: никогда не перестаете удивляться тому, как несколько мотков никто превращаются в стильную и красивую вещь ручной работы.

Credits

Результаты:

Большинство ответов А. Похоже, вы готовы сбежать из дома при первой же возможности. Вокруг нас так много всего интересного и заманчивого, а дома можно будет и на пенсии посидеть, а до нее еще так далеко.

Большинство ответов Б. Вам одинаково хорошо как дома, так и вне его: вы находитесь в ладу с собой и в состоянии гармонии с окружающим миром, поэтому везде чувствуете себя уютно.

Большинство ответов в. Вы – настоящий, можно даже сказать, убежденный домосед. Будь ваша воля, вы бы вообще никуда из дома не выходили, тем более что вам удалось создать рай в одном отдельно взятом жилище – мало кто может похвастаться таким высоким уровнем уюта и комфорта.

Читайте также:

Склонны ли вы к меланхолии: психологический тест