Склонны ли вы к меланхолии: психологический тест

Сегодня на меланхолию – а это легкая форма депрессии – не жалуется только ленивый.

Нынешняя жизнь такова, что каждый из нас найдет, на что пожаловаться, тем не менее одни, сталкиваясь с ее проявлениями, впадают в отчаяние чаще, чем другие. Так склонны вы к меланхолии или нет?

1. На улице поздняя осень: пронизывающий ветер, слякоть, моросит мелкий дождь. Наступает вечер. Ваши действия:

А) Наденете яркий дождевик, резиновые сапоги с цветочным принтом и отправитесь бродить по улицам: непогода точно не испортит вам настроения.

Б) Пойдете на вечеринку, которую устраивают друзья – там, вне всякого сомнения, будет очень весело.

В) Заварите облепиховый чай, наденете любимые носки с оленями, закутаетесь в теплый плед и будете читать новый роман или смотреть любимый фильм.

Г) Скрутитесь калачиком на любимом диване и станете грустить, вспоминая о лете: кто только придумал это неприятное время года?! А ведь впереди еще зима…

2. Какие сериалы вы любите?

А) Детективные.

Б) Исторические и костюмные.

В) Мелодраматические.

Г) В жанре фэнтези.

3. Любимый человек говорит, что вам пора расстаться. Что вы делаете?

А) Отправляетесь бродить по улицам своего города – ничто так не успокаивает, как созерцание прекрасной архитектуры, которая не теряет своей прелести из-за того, что вы давно знаете ее, как говорится, наизусть.

Б) Бежите к холодильнику, выбираете все самое вкусное и уничтожаете все свои съестные припасы.

В) Выпиваете бокал красного сухого вина и начинаете обзванивать подруг? При этом каждую просите об одном: "Ну, ты давай – знакомь меня, я теперь женщина свободная".

Г) Рыдаете в три ручья – так, что никто и ничто не в силах вас успокоить.

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4. Вы бежите к застывшему на остановке троллейбусу, но водитель закрывает дверь практически у вас перед носом. Как вы реагируете?

А) Отпустите в его адрес пару идиоматических выражений, топаете ногой и… ждете другой троллейбус.

Б) С прищуром смотрите в боковое зеркало и проклинаете самого как самого водителя, так и всех его потоков до седьмого колена.

В) Переводите дух: "Ну и ладно, зато у меня время взять кофе в любимом кафе – на вынос".

Г) Расстраиваетесь до слез – ведь из-за этого, как вам кажется, весь день будет испорчен.

5. Ваша любимая литературная героиня?

А) Джен Эйр из одноименного романа Шарлотты Бронте.

Б) Скарлетт О'Хара из романа Маргарет Митчелл "Унесенные ветром".

В) Роксолана из одноименного романа Павла Загребельного.

Г) Наташа Ростова из "Войны и мира" Льва Толстого.

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6. Где вы любите отдыхать?

А) Там, где теплое море и "все включено" – например, в Турции, Египте или Таиланде.

Б) В так называемых "местах силы": например, в Тибете, Индии или Израиле.

В) В европейских столицах, совмещая отдых с экскурсиями и шопингом.

Г) На даче, где можно уединиться в саду с новым романом.

7. Сколько у вас друзей?

А) Живете по принципу: "Не имей сто рублей, а имей сто друзей".

Б) У вас целый полк подруг, которые "слетаются" при первой же необходимости, и готовы прийти на помочь в любой жизненной ситуации.

В) У вас вообще нет друзей. Более того, когда вам задают этот вопрос, вы искренне недоумеваете: "А зачем они нужны?"

Г) У вас всего одна-две подруги, зато настоящие. А зачем больше?

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8. Как вы предпочитаете встречать Новый год?

А) В большой и шумной компании.

Б) В кругу семьи.

В) Около городской елки – среди незнакомых людей.

Г) Дома с лучшей подругой или любимым человеком. Если же о какой-то причине никто не придет, вы с готовностью проведете эту ночь в одиночестве и всласть погрустите. В конце концов, чему радоваться, ведь в следующем году вы станете на год старше!

Результаты:

Большинство ответов А. У вас крепкая психика – вас не собьешь с ног никакой неприятностью. Впрочем, даже упав, вы тут же подниметесь и отправитесь дальше – штурмовать новые профессиональные и личные вершины.

Большинство результатов Б. Вы далеко не всегда можете сами – без посторонней помощи – выйти из обстоятельств, в которые ставит вас жизнь. К счастью, у вас есть помощники – родные, друзья и даже энергия высших сил, которой вы время от времени подпитываетесь.

Большинство результатов В. Вам можно только позавидовать: вы умеете не только действовать, не впадая в меланхолию, в любых жизненных ситуациях, но и научились извлекать из них пользу. Именно про таких как вы говорят: жизнь преподнесла ему лимон, а он сделал из нее лимонад.

Большинство результатов Г. Меланхолия – ваша любимая "болезнь": вы погружаетесь в нее с головой в любой нестандартной ситуации, не говоря уже о более сложных случаях. Впрочем, нельзя сказать, что такая жизненная позиция приносит вам исключительно вред: опустившись до "дна" страдания, вы отталкиваетесь и уже без тяжелого груза поднимаетесь наверх.

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