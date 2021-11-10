В маршрутках Николаева хотят поднять стоимость проезда

Водители говорят, что подорожало топливо.

В исполнительные органы Николаевского городского совета начали поступать обращения от фирм-перевозчиков с просьбой рассмотреть вопрос о пересмотре стоимости проезда в маршрутных такси Николаева.

Об этом на брифинге рассказал первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков, пишет Суспільне.

"Несколько заявлений от перевозчиков о том, что стоимость газа выросла чуть ли не в два раза, и они начинают процедуру обращения относительно пересмотра тарифа. Мы будем пересматривать, но насколько, как, что и будет ли принято решение исполкома – это вопрос будущего", – сказал Виталий Луков.

По словам директора фирмы-перевозчика "Алан-Техно" Инги Шаповаловой, экономически обоснованную цену по состоянию на 10 ноября на предприятии назвать не могут, продолжаются расчеты.

"Цены на топливо поднялись, на дизтопливо более чем на 12 процентов, на газ также выросла цена. Что касается нашего предприятия, мы готовим письмо в городской совет", – рассказала Инга Шаповалова.

Водитель маршрутного такси №53 (частный перевозчик "МИС") Сергей считает, что стоимость проезда в Николаеве следует повысить.

"Если в 2020 году газ стоил 13 гривен, то по состоянию на 10 ноября 2021 года уже 26 грн, а на некоторых заправочных станциях 30 грн. Это самое первое, что нас волнует. Далее — запчасти на наши авто. Обслуживание транспортного средства тоже подорожало. В Одессе, например, с 15 сентября проезд стоит десять гривен. Минимально нужно и у нас такую цену ставить. Заправить "Газель" стоит примерно 1 500 грн, вот и посчитайте по семь гривен 18 мест, сколько нужно перевезти людей, чтобы было выгодно", – рассказал Сергей.

Пассажир маршрутного такси Александр против повышения цены на маршрутки. По его словам, пользоваться частным маршрутным транспортом будет невыгодно, ведь зарплаты не растут, в отличие от тарифов и услуг. В случае возможного повышения тарифа планирует пользоваться общественным электротранспортом – троллейбусом или трамваем.

Напомним, что Кривой Рог стал первым городом в Украине, где проезд в коммунальном транспорте с мая этого года стал бесплатным для всех горожан.

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